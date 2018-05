Dopo l'inaspettato ko dell'Inter contro il Sassuolo nell'anticipo di ieri sera, la Lazio ha a disposizione il primo match-point per conquistare il pass per la fase a gironi della prossima Champions League. Di fronte il Crotone di Zenga, a caccia di punti per restare in Serie A. La formazione di Simone Inzaghi ha l'opportunità di volare a +5 sull'Inter e chiudere con 90 minuti di anticipo il discorso, mentre i calabresi, a quota 34, potrebbero conquistare aritmeticamente la salvezza con un successo.