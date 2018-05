Crotone-Lazio 2-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 17’ rig. Lulic (L), 29’ Simy (C), 61’ Ceccherini (C), 74’ Milinkovic-Savic (L)



Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Barberis (89’ Ricci),

Mandragora; Faraoni (59’ Stoian), Simy, Nalini (74’ Trotta). All. Zenga



Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu (56’ Caceres); Basta (65’ Nani), Murgia (55’ Patric), Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo. All. Inzaghi S.



Arbitro: Mazzoleni di Bergamo



V.A.R.: Banti di Livorno



A.V.A.R.: Schenone di Genova



Ammoniti: 20’ Radu (L), 22’ Murgia (L), 36’ Nalini (C), 69’ Nani (L)