La Lazio ritorna allo Scida dopo due anni e mezzo, e il ricordo non è dei migliori. Proprio contro il Crotone, il 13 maggio 2018, fallì il colpo da Champions League, bloccata sul 2-2 dalla squadra allora condotta da Walter Zenga. Una battuta d'arresto che, unita alla sconfitta biancoceleste di un anno prima (3-1 per il Crotone) allunga sulla trasferta calabrese di domani le ombre della cabala.

Per gli analisti, però, il pronostico è nettamente orientato sulla Lazio, il cui successo è dato a bassa quota, 1,73. Il Crotone è ancora a caccia della prima vittoria in campionato, dopo due pareggi e cinque sconfitte: un'ipotesi che vale 4,30, mentre la «X», come quella che la squadra di Stroppa ha fatto registrare con la Juventus, si colloca a 3,95. Diciassette le reti subite dai padroni di casa, ed è un dato che contribuisce ad abbassare la quota dell'Over fino a 1,56 (Under a 2,43). Sul piano realizzativo, le due squadre hanno andamenti opposti: la Lazio ha segnato 9 delle 11 reti segnate fino a oggi nel secondo tempo, e ben 4 nell'ultimo quarto d'ora; il Crotone non ha ancora mai fatto gol nell'ultima mezz'ora. Legittimo puntare su un doppio esito «X/2», (pari nel primo tempo, poi vantaggio laziale), proposto a 5,10.