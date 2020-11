è chiamato a svolgere solamente la normale amministrazione, i giocatori del Torino non lo impegnano mai veramente. Nell’unica occasione avuta dalla squadra Giampaolo è il palo a salvarlo.: se c’è da usare le maniere forti per fermare un avversario non si tira certo indietro. Lo dimostra il fatto che è autore di diversi duelli molto fisici con Belotti, spesso anche al limite della regolarità. Decisivo dopo il palo di Gojak nell’allontanare il pallone che era nella zona di Belotti.: buona la prestazione del centrale della difesa del Crotone. Comanda con ordine e esperienza la linea difensiva, è sempre attento e difficilmente viene superato dagli attaccanti avversari.lascia il Crotone in dieci nei minuti finali dopo che, già ammonito, stende Belotti. Aveva vinto il duello con Verdi ma si trova in grande difficoltà quando è chiamato a vedersela contro il Gallo.così come Reca a sinistra, anche Pereira colleziona diversi chilometri di corsa. Si propone spesso in avanti e, a fine primo tempo, impegna Sirigu con una conclusione dal limite dell’area. Nell’occasione è bravo il portiere granata a opporsi.(dal 39’ s.t.prestazione ordinata, senza particolari squilli, ma comunque sufficiente da parte del numero 10 del Crotone.: a centrocampo il Crotone ha per lunghi tratti la meglio contro il Torino. Merito anche del numero 8 che riesce a far valere la propria esperienza. Nel primo tempo si fa vedere anche con un calcio di punizione che termina però alto.(dal 22’ s.t.: non incide particolarmente sul match): è autore di qualche buono spunto e alcune sortite offensive. Nei primi minuti cerca di procurarsi un calcio di rigore cadendo in area dopo una percussione personale, guadagna invece solamente un giallo per simulazione. La sua prestazione è comunque sufficiente.(dal 39’ s.t.; dal 43’: macina diversi chilometri sulla propria fascia di competenza, quella di sinistra, spinge molto in avanti riuscendo a creare diversi problemi al terzino avversario, Vojvoda.: tanto movimento e anche diverse buone iniziative. Con la sua tecnica e la sua velocità costringe spesso i difensori del Torino agli straordinari per fermarlo. Buona la sua prestazione.: Lyanco riesce bene a prendergli le misure e il centravanti nigeriano fatica a farsi vedere e far valere le proprie qualità tecniche oltre che fisiche.il suo Crotone per lunghi tratti gioca decisamente meglio rispetto al Torino. Ha preparato bene l’incontro, ingabbiando la manovra della formazione granata. Alla sua squadra è però mancato in diverse circostanze l’ultimo passaggio.