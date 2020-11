subisce gol ma ad ogni modo è reattivo e decisivo in più di un'occasione.poca sostanza in campo, la sua aggressività gli vale solo un'ammonizione.(dal 14’ stcambio per evitare il secondo giallo a Magallan, fa quello che gli viene chiesto tra qualche difficoltà).il migliore del reparto arretrato, qualche buon anticipo e discreta presenza in campo.il Bologna fatica ad arrivare nella sua zona ma quando capita lui oppone poca resistenza. Manca di determinazione.(dal 1’ stprimo cambio ad inizio ripresa, dimostra subito buona personalità).buona partita in fascia, non spinge forte ma si mantiene spesso in proiezione offensiva.buona prestazione di supporto e quantità, utile in entrambe le fasi. Non molla dal primo al novantesimo minuto.cerca di mettere pezze in copertura e costruire qualcosa ma con poco successo. Ammonizione condizionante.interessanti gli inserimenti e più in generale partita ordinata, senza infamia e senza lode.(dal 14’ stentra per cercare di cambiare marcia e agguantare il pareggio ma non incide particolarmente).qualche discesa ma poco altro, nonostante la costante occupazione della metà offensiva lui non contribuisce particolarmente.(dal 34’ stprova come può a supportare il reparto avanzato).bassa la percentuale di palloni giocabili ma riesce comunque ad impegnare Skorupski con un intervento salva risultato.il gioco del Crotone dipende sempre più dal suo estro, ottimi spunti a confermare che è il pericolo numero uno.nonostante gli evidenti limiti di rosa i suoi scendono in campo con l'atteggiamento giusto, pressing e aggressività le parole chiave. Peccato per il risultato finale.