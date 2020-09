Genoa-Crotone 4-1



Cordaz 6: incolpevole sui primi due gol e sul tracciante di Pjaca, graziato dalla traversa a metà primo tempo. Qualche responsabilità in più sulla rete di Zappacosta. Si rifà parzialmente poco dopo con una respinta da hockeysta su Ghiglione e nel finale su Destro.



Magallan 4: decisamente in affanno su chiunque si avventuri dalle sue parti. Disastroso quando si fa soffiare il pallone da Zappacosta dando di fatto il là al terzo gol ligure.



Marrone 5,5: dirige una difesa che fa acqua da tutte le parti, anche perchè non protetta adeguamente dal centrocampo. Malgrado la buona volontà non riesce comunque a tenere in piedi la fatiscente baracca crotonese.



Golemic 5: prova a mettere qualche pezza agli squarci lasciati da Mazzotta e Zanellato. Ma anche lui, inesorabilmente, finisce per essere risucchiato nel buco nero che fa le fortune del Genoa.



Molina 6: prova a mettere in difficoltà Zappacosta, puntandolo con insistenza. Viene premiato alla mezzora, quando regala a Riviere la palla che dimezza lo svantaggio. Dopo il riposo cambia fascia ma cambia anche il suo ritmo.



Cigarini 5: l’uomo d’esperienza della mediana crotonese agisce da playmaker davanti alla difesa non riuscendo tuttavia a garantire sufficiente presenza in fase di copertura, nè fantasia in quella di impostazione.

(dal 41' st Gomelt SV)



Zanellato 5: tenta qualche colpo ad effetto che gli resta quasi sempre in canna.

Malgrado la temerarietà di alcune giocate, nel complesso appare ancora piuttosto acerbo.

(dal 13’ st Da Silva 5: dovrebbe contribuire al cambio marcia dei calabresi. Un'intenzione che rimane tale).



Mazzotta 4: dalla sua corsia Ghiglione fa letteralmente ciò che vuole. Non a caso da lì arrivano i primi due gol di giornata e l’occasione che lo stesso Ghiglione si vede respingere da Cordaz. Non a caso è il primo ad essere sostituito.

(dal 1’ st Rispoli 6: il suo ingresso registra la fascia del Crotone, portando dinamismo, attenzione ed esperienza. I danni però sono già stati compiuti da chi l’ha preceduto).



Messias 5: pronti, via e scalda subito i guantoni a Perin. Sembra poter essere l'uomo in grado di scrivere un destino diverso ad una gara che invece si incanala presto verso la direzione meno gradita ai crotonesi. In sostanza molto fumo ma pochissimo arrosto.



Simy 5,5: si divora il gol che avrebbe potuto riaprire la gara. Poi è il palo a strozzargli l’urlo in gola prima del riposo. Poi prosegue nel suo duello a sportellate con Zapata uscendone quasi sempre sconfitto.

(dal 44' st Dragus SV)



Riviere 6,5: tocca praticamente un solo pallone ma lo spedisce in fondo al sacco, come i bomber veri. Un graffio di opportunismo favorito dalla gentile concessione della difesa di casa.

(dal 14’ st Kargbo 6: entra con un buon piglio, dando subito una sferzata alla difesa genoano. Ma solo un lampo che non trova seguiti e non solo per colpa sua).



All. G. Stroppa 4,5: debutto choc per l’ex centrocampista del Genoa in A. In uno degli stadi che lo vide protagonista da giocatore, l'allenatore lombardo si presenta con un atteggiamento troppo aggressivo di cui i padroni di casa approfittano in meno di dieci minuti. Gli aggiustamenti in corsa risultano tardivi, soprattutto perchè a quel punto il Grifone ha ormai preso il volo.