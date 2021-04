Napoli-Crotone 4-3Crotone:: arrivano tiri da tutte le parti e quando può è bravo a neutralizzare le occasioni del Napoli.: dura la vita quando di fronte a te c'è Lorenzo Insigne. Chiude gli spazi ma non riesce sempre, troppo Napoli.: centralmente il Napoli riesce a trovare tanti, troppi varchi. Perde Osimhen in diverse occasioni.: gioca la sua gara da ex e cerca di arginare le discese di Politano e Di Lorenzo, tuttavia senza troppo successo (47' s.t.).: cerca di spingere sull'out di destra, però quando c'è da difendere va enormemente in difficoltà contro la catena Insigne-Mario Rui (1' s.t.: entra con il piglio giusto e il Crotone riesce ad avere nuova vita sulle fasce).: gol, assist e tante giocate che danno una grossa speranza al Crotone.si impegna in mediana, ma non riesce a vincere troppi duelli (36' s.t..).: ha il merito di trovare l'assist per il primo gol ma perde tantissimi palloni velenosissimi davanti la difesa.: giornata da dimenticare. Prima a sinistra e poi a destra va perennemente in difficoltà mancando le chiusure sugli avversari (47' s.t.).: totalmente assente nel primo tempo, non mette in campo le sue qualità e Cosmi decide di sostituirlo all'intervallo (1' s.t.: buon impatto sulla gara, riconquista tanti palloni).: continua a segnare. È a quota 15 reti in campionato, numeri assolutamente non da centravanti dell'ultima in classifica.: le lacune difensive sono evidenti, ma questo è ancora un buon Crotone che riesce a sfruttare gli errori degli avversari e segnare tre gol in casa del Napoli.