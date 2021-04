Crotone - Udinese 1-2, le pagelle del Crotone



Cordaz 6.5: Si oppone con sufficienza al tiro di Nestorovski, poi non può quasi nulla sul successivo tiro di De Paul. Bene su Okaka.



Djidji 5.5: Scivola nell’azione che porta al gol di De Paul, prova a recuperare ma è troppo tardi.



Golemic 5: Ancora una volta la difesa è colpevole della disfatta del Crotone, troppi errori, spesso ingenui come in occasione del secondo gol di De Paul.



Cuomo 5: Come il compagno, diventano troppe le distrazioni difensive del Crotone ed è soprattutto questo reparto ad aver inciso in questa pessima stagione.



Dal 37’st Riviere 5.5: Poco tempo, ma con un pizzico di fortuna e cattiveria in più avrebbe potuto segnar e il gol del 2-2.



Pedro Pereira 5.5: Un ottimo crosso per Molina in avvio di gara, poi sparisce.



Dal 1’st Rojas 6: Dopo alcuni scampoli ha l’occasioni di mettersi in mostra con 45 minuti a disposizione. Qualche buona giocata ma anche qualche errore di troppo in fase di possesso. E’ un 2002, diamogli tempo.



Messias 6: Tocca pochi palloni ma quando lo fa è difficile toglierlo. Non può scendere in B un elemento del genere.



Petriccione 5.5: Non entra quasi mai nel vivo del gioco, dovrebbe essere il fulcro del gioco ma spesso sembra nascondersi.



Dal 31’st Cigarini 6: E’ mancata la sua esperienza in questa stagione, il Crotone aveva puntato tanto su di lui ma gli infortuni lo hanno tenuto fuori



S. Molina 6: In avvio ha un ottima occasione ma il suo colpo di testa è troppo morbido, ci riprova poco più tardi dalla distanza e in generale è sempre presente.



Reca 6.5: Sta crescendo partita dopo partita, non si ferma mai, arriva spesso sul fondo e procura anche il rigore per l’1-1: è pronto per l’Atalanta.



Ounas 5: Una bella conclusione al volo nel primo tempo, un po’ di fumo nella ripresa ma nulla di concreto.



Dal 31’st Zanellato 5.5: Un quarto d’ora senza sussulti



Simy. 6.5: Una stagione da incorniciare, partita non perfetta ma è impeccabile dal dischetto e segna il suo 17° gol stagionale.



All.: Cosmi 5.5: Difficile dargli colpe, la squadra è più cattiva dal suo arrivo, ma gli orrori difensivi non cambiano.