Sassuolo-Crotone 4-1







Cordaz 5: il tiro di Berardi non era certo fulminante, ma velenoso sì. Per il resto non ha colpe.



Magallan 5,5: attento su Djuricic, lo ridimensiona per un tempo (il primo).



Marrone 5,5: Caputo è roba sua, gli scappa di rado nella prima frazione, un po’ di più nella ripresa... Pasticcia sul gol di Locatelli.



Golemic 5,5: controlla Berardi come può, in aiuto a Reca.



Pereira 5: causa il rigore neroverde per un tocco di mano (netto) sul cross di Kyriakopoulos. Viene graziato poco dopo dall’arbitro Pezzuto, che non vede una trattenuta ai danni di Djuricic (sempre in area..). Un secondo tempo davvero complicato.



(dal 38’ s.t. Rispoli sv)



Molina 6: unico centrocampista a rimanere in campo fino alla fine, si comporta bene prima da mezzala destra, poi (uscito Vulic) anche a sinistra.



Cigarini 6,5: colpisce un legno su punizione nel primo tempo. Si procura il rigore nella ripresa. Esce ammonito.



(dal 31’ s.t. Gomelt 6: prende il posto di Cigarini in mezzo al campo, non è la stessa cosa ma quasi. Positivo)



Vulic 5,5: nel primo tempo ha sui piedi il pallone del pareggio, una specie di rigore in movimento. Ci va di interno, una telefonata a Consigli. Cala nella ripresa.



(dal 31’ s.t. Dragus 5,5: un quarto d’ora per determinare, combina poco)



Reca 6: nulla da dire in fase offensiva, non benissimo su Berardi in occasione del primo gol neroverde.



Messias 6: veloce e sempre pericoloso a campo aperto, evanescente sottoporta.



Simy 7: punto di riferimento di ogni azione calabrese, segna dal dischetto un rigore al rallentatore, spiazzando Consigli.







All. Stroppa 5,5: risultato bugiardo ma comunque preoccupante. Peccato, si era visto un bel Crotone per un’ora buona di gioco.