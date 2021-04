: Non può nulla sul gol di Quglieralle, attento in un paio di occasioni su su Quagliarella e CandrevaSi perde spesso Quagliarella, avrebbe potuto fare di più in occasione del gol dove appare distratto.Dal 90'SV: Non male la sua prestazione rispetto al resto del reparto, non perde mai la concentrazione e gioca d’anticipoSi fa sottrarre palla come un ragazzino da Gabbiadini nell’occasione che porta al vantaggio blucerchiato. Ancora una volta non rispetta le aspettative.Dal 63’6: Non era difficile fare meglio del compagno, è comunque attento e cerca di evitare il peggio.5: Svogliato, sfaticato, attende sempre l’avversario e non sfonda mai sulla corsia di destra.Dal 63’5.5: Poco concreto, d’altronde non si può aspettare molto da un subentrato in un momento così5: Non vince mai uno scontro a centrocampo, nel primo tempo prova a fraseggiare con il reparto offensivo, nella ripresa sparisce.5.5: Timidamente prova a far valere la sua esperienza, manca il guizzo di un tempo e ad incidere è sicuramente la lunga assenza.6: Uno dei più positivi a centrocampo e in generale del Crotone, ci prova fino alla fine, non si arrenda mai e sfiora anche il gol.Dal 63’6: Non può stare in panchina un trascinatore come lui, non fa grandi cose ma la sua presenza è fondamentale per questa squadra.: Positivo come sempre, mette in mezzo diversi palloni ma i suoi compagni non sfruttano al meglio.: Non brilla, anche lui sembra essersi arreso ma ora più che mai deve dare il massimo per guadagnarsi la riconferma in Serie A: Ci prova più volte ma oggi non è giornata: si ferma dopo 7 partite consecutive in cui ha realizzato 10 gol. Non si poteva chiedere di più