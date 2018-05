Cordaz 6: incolpevole sui gol del Napoli, salva da un passivo peggiore in un altro paio di circostanze



Faraoni 4.5: costantemente in difficoltà sulle sortite nella sua zona, non si vede mai in fase offensiva



Ceccherini 5.5: gara complicatissima senza un centrocampo che faccia un filtro. Si trova esposto ad un Milik, poi, in stato di grazia



Capuano 5: non regge l'urto del primo tempo azzurro e commette diversi errori



Martella 4.5: come Faraoni, sbaglia troppo e non si vede mai oltre la metà campo



Barberis 5: chiamato a tamponare le avanzate in prima battuta, finisce nella morsa del giro-palla del Napoli senza riuscire ad essere schermo



Mandragora 5.5: da regista, una partita impossibile. Senza i movimenti giusti dei compagni e con pochissimi palloni a disposizione è stato inutile provare a far girare la squadra



Rohden 4: non si vede per un tempo. Neppure il secondo, ma con l'attenuante che è in panchina sostituito da Zenga (46' Stoian 5: non cambia la sostanza dell'attacco)



Trotta 5: come Mandragora, sente molto la partita. Tra l'altro, per lui cresciuto nel Napoli la retrocessione al San Paolo ha un sapore ancora più amaro (dal 64' Tumminello 6: si prende la gioia del gol a gara finita)



Simy 5: non può essere quello delle ultime settimane, senza rifornimenti. Finisce la sua stagione in Serie A, ma, forse, solo per il momento



Nalini 4.5: il propellente a casa e Zenga perde una spina fondamentale fin dai primi minuti (58' Ricci 5: poco meglio del compagno che sostituisce, ma senza sussulti)



All. Zenga 5: retrocessione amara, in un tardo pomeriggio quasi estivo il suo Crotone dimentica l'anima in Calabria senza mettere in campo la possibilità di giocarsi la salvezza