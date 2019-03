Crotone-Lecce 2-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 6' Simy (C), 9' Tabanelli (L), 25' Mancosu (L), 79' Benali (C)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Curado; Firenze, Benali, Barberis, Rohden (73' Zanellato), Tripaldelli (56' Sampirisi); Machac (52' Kargbo), Simy. All. Stroppa.



Lecce (4-3-1-2): Vigorito (87' Bleve); Calderoni, Meccariello, Lucioni, Venuti; Petriccione (67' Marino), Tachsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, La Mantia. All. Liverani.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 21' Rohden (C), 24' Tachsidis (L), 39' Lucioni (L)