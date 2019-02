Crotone-Livorno 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 5' ag. Spolli (L), 30' Simy (C)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden (77' Molina), Barberis, Zanellato (64' Benali), Firenze; Simy, Pettinari (66' Machach) . All. Stroppa.



Livorno (3-4-1-2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Valiani (61' Salzano), Agazzi, Luci, Gasbarro (67' Eguelfi); Diamanti; Giannetti, Murilo (46' Kupisz). All. Breda.



Arbitro: Fourneau di Roma



Ammoniti: 37' Agazzi (L), 44' Pettinari (C), 56' Bogdan (L)