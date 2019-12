Crotone-Livorno 2-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 12’ Marras (L), 23’ Cuomo (C), 26’ Crociata (C)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Gigliotti; Molina, Crociata, Barberis, Mustacchio (87’ Rutten), Mazzotta (90’+4’ Gomelt); Messias, Simy (70’ Vido). All. Stroppa.



Livorno (3-4-1-2): Plizzari; Boben, Gonnelli, Morelli (60’ Del Prato); Morganella, Luci, Agazzi (78’ Pallecchi), Porcino; Rocca (60’ Braken); Marras, Mazzeo. All. Tramezzani.



Arbitro: Minelli di Varese



Ammoniti: 8’ Morganella (L), 14’ Marrone (C), 23’ Morelli (L), 25’ Crociata (C), 36’ Simy (C), 59’ Cuomo (C), 72’ Braken (L), 81’ Mazzotta (C)