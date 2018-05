Il centrocampista Rolando Mandragora, in prestito al Crotone ma di proprietà della Juventus, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Valuteremo a fine campionato il mio futuro, di sicuro mi farò trovare pronto qualunque decisione la Juve prenderà sul mio conto. Ho avuto la fortuna di allenarmi l'estate scorsa con Pjanic, Marchisio e Khedira, prendo spunto da loro. Anche se sto cercando di creare un modello di gioco tutto mio. Il sogno della Nazionale maggiore lo coltivo anch'io, è un obiettivo da raggiungere anche attraverso l'Europeo Under 21 del prossimo anno in Italia. Con Lazio e Napoli, è ovvio, cercherò di mettermi in mostra: lavoro per accorciare il tempo della prima convocazione".