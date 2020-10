Tra i migliori in campo contro la Juventus, il centrocampista del Crotone Junior Messias parla a Dazn al termine del match.



SOLO IL GOL - "L'avversario era bello tosto, negli ultimi 10 anni ha comandato solo la Juve. Il risultato fa piacere, la squadra sta migliorando e c'è tanto da migliorare. Va bene così".



PARTITO DAL BASSO - "Io migliore in campo contro la Juve? Non c'avrei mai creduto se me l'avessero detto. Credo in Dio, per Lui niente è impossibile".



SOGNI - "Penso passo dopo passo, poi vediamo quello che succede in futuro. Nazionale? Sarebbe un sogno realizzato".