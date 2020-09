La seconda giornata di Serie A prosegue con i posticipi Crotone-Milan e Napoli-Genoa. Di seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com.





CROTONE – MILAN h.18.00

PAIRETTO

GALETTO – ZINGARELLI

IV: AYROLDI

VAR: MARIANI

AVAR: COSTANZO



44' - Calcio di rigore per il Milan: fallo di Marrone, ammonito, in area su Rebic. Il VAR convalida il penalty dopo aver rivisto il controllo del croato, che stoppa la palla di petto e non di mano. ​



20' - Saelemaekers cade in area dopo uno scontro con Molina, per Pairetto non c'è nulla.



15' - Angolo per il Milan: pallone dentro, Rebic salta ma non ci arriva di un soffio, poi protesta per un fallo di mano.



5' - Cigarini segna da 40 metri, ma con palla in movimento e a gioco fermo. Pairetto non convalida.



NAPOLI – GENOA h.18.00

SACCHI

LO CICERO – ROSSI C.

IV: FOURNEAU

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI