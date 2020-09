Ancora titolare per la seconda consecutiva in campionato, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato dell'assenza di Ibra a pochi minuti dalla sfida col Crotone: "Qualcosa per noi cambia, è il miglior giocatore al mondo - ha detto Gabbia a Sky Sport - Ma ci sono giocatori fortissimi che possono comunque sostituirlo. Siamo pronti e concentrati, faremo tutto il possibile".