Dopo la vittoria a i calci di rigore contro il Brescia nei trentaduesimi di Coppa Italia, l'allenatore del Crotone, Francesco Modesto, si è detto soddisfatto della partita.



"Era tutta un'incognita oggi perché era la prima gara dove la vittoria valeva tanto. I ragazzi sono stati molto bravi, non posso dire loro niente. Eravamo in pochi però fino all'ultimo secondo i giocatori hanno dato veramente tutto, in termini di attenzione, voglia e determinazione. Giocare uomo su uomo contro una grande squadra mi rende contento. C'erano tanti ragazzi giovani alla loro prima gara e quindi ben venga questo atteggiamento. In questa settimana sicuramente si aggregheranno dei giocatori. Dovremo essere bravi a lavorare più in fretta possibile in vista del campionato.



L'atteggiamento è stato giusto. Abbiamo sofferto di più in fase difensiva, dove possiamo migliorare, mentre in attacco abbiamo fatto delle cose buone. Davanti a noi avevamo comunque un Brescia che ha qualità. È da elogiare il coraggio dei ragazzi. Adesso abbiamo la prima in campionato in casa contro il Como, quindi, la gara di oggi va archiviata. Abbiamo affrontato 120' di partita in cui eravamo forzati per quanto riguarda le sostituzioni, i ruoli e gli interpreti, però mi è piaciuta l'attenzione dei ragazzi".