Con Simy sempre più verso la Salernitana il Crotone è già a caccia del sostituto. Tanti sono i nomi sul taccuino del diesse Beppe Ursino, ma in queste ore un nome a sorpresa sembra essere balzato in cima alla lista dei desideri: si tratta di Mirko Maric del Monza. E’ attaccante fisico che arriva da una stagione in chiaro scuro con la maglia brianzola, ma è certamente un bomber affidabile che in passato si è sempre mostrato prolifico, soprattutto in patria, riuscendo persino ad ottenere due presenze nella nazionale croata.



Il problema di Maric è che il Monza, la scorsa estate, ha investito 4,5 milioni di euro per il suo cartellino, non sarà facile perciò far abbassare la sua valutazione. Il Crotone comunque rimane alla finestra ed è pronto a farsi avanti giocando la carta Luca Marrone, difensore centrale di proprietà che piace molto alla dirigenza lombarda e che già nei giorni scorsi è stato vicino alla firma.