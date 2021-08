I due calciatori, presenti ieri sera in tribuna nella vittoriosa sfida di Coppa Italia, hanno da poco firmato i loro rispettivi contratti alla presenza del presidente Gianni Vrenna.L’attaccante, nato a Mostar (Bosnia-Erzegovina) il 16 maggio 1995,realizzando 20 reti con l’Osijek.Mirko è mancino, sa calciare sia di potenza che di precisione e, nonostante la sua struttura fisica importante (188 cm), è rapido ed oltre al ruolo di punta può svariare su tutta la trequarti offensiva.Ventidue anni compiuti lo scorso 4 giugno, il neo laterale sinistro pitagorico è nato a Rho ed èper poi passare all’in serie C nella stagione 2018/19. Negli ultimi due anni ha giocato in B conmettendosi in mostra tra i migliori esterni sinistri della categoria realizzando anche ben 10 assist vincenti.Vero e proprio marchio di fabbrica di Marco sono gli assist e le continue sovrapposizioni: abile nel fraseggio stretto e doti fisiche notevoli, è molto veloce e ha un’ottima tecnica di base.