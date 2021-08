Con l’arrivo di Marco Sala e Mirko Maric, il Crotone ha dato un bel segnale al mercato e alle pretendenti alla corsa alla Serie A, ora si guarda al reparto difensivo per completare la rosa e si cercano almeno due centrali considerando la quasi certa partenza di Luca Marrone, oggetto del desiderio di Monza e Bari.Nella lista stilata dal diesse Beppe Ursino, studiata in sintonia con società e staff tecnico, pare ci sia anche il nome di Gabriele Germinio cotonese doc, autore di una splendida stagione con la maglia del Foggia e attualmente svincolato: il suo nome nelle scorse settimane è stato più volte accostato alla squadra della sua città, considerando che è stato proprio Modesto a pescarlo nel campionato di Eccellenza (Isola Capo Rizzuto) e lanciarlo giovanissimo tra i professionisti con la maglia del Rende.Ma cosa c’è di vero in questa voce di mercato lanciata nei giorni scorsi da diverse testate? E’ lo stesso Germinio a rispondere: “Per me è un grande onore essere accostato al Crotone, è un top club della serie B, una piazza molto ambita e poi, soprattutto, è la squadra della mia città. Al momento, però, posso confermare che sono solo ipotesi giornalistiche, non c’è stato alcun contatto ma, come detto, sono voci che fanno piacere”. Allora quale futuro per l’ormai ex difensore del Foggia? “Ho appena concluso una stagione straordinaria, a livello personale, con la maglia del Foggia, una piazza che mi ha fatto sentire a casa sin dal primo giorno, mi ha fatto crescere tanto e mi sarebbe piaciuto continuare a vestire la casacca rossonera. Per il momento sono svincolato, ci sono alcune trattative in corso ma al momento nulla di concreto, intanto continuo ad allenarmi per farmi trovare pronto”. Tornando al Crotone, come pensi sarà il prossimo campionato di Serie B? “Ci sono tante squadre importanti quest’anno, sarà molto difficile per tutti raggiungere gli obiettivi e sicuramente qualcuna resterà fuori. Il Crotone sta allestendo una buona squadra e sono certo che se la giocherà fino alla fine, spero possa tornare in Serie A perché sia la società che la piazza lo meritano”.