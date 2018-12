Massimo Oddo,allenatore del Crotone, parla dopo il ko contro il Benevento di ieri sera: "La paura è dettata dal fatto che molti giocatori non sapevano dove avrebbero giocato. Calciatori che non si sono calati nella mentalità della serie B. La classifica poi è quella e subentra la paura, la differenza tra un grande calciatore e un calciatore normale è in quel fattore. Abbiamo paura di giocare la palla, calciatori che entrano e danzano sulla palla invece di fare un contrasto. Ecco perché sono incazzato nero".