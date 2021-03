Adam Ounas segna il 4-2 in Crotone-Torino e al termine dell'incontro parla a Sky Sport: "Era una gara difficile, dopo il 3-1 abbiamo continuato ad attaccare e sono felice sia arrivata la vittoria, abbiamo messo tutto per un successo importantissimo. Penso sia un successo meritato, ma dobbiamo già pensare alla prossima. Crediamo ancora nella salvezza, altrimenti non saremmo qui a giocarcela. Dobbiamo dare tutti il massimo per l'obiettivo. Il gol? Lo volevo, sono qui per aiutare i compagni e dopo alcuni tentativi finalmente è entrata".