Crotone-Padova 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 12' Spinelli (C), 64' Bonazzoli (P), 76' Firenze (C)



Crotone (4-3-1-2): Cordaz; Vaisanen, Sampirisi, Marchizza, Martella; Molina (69' Stoian), Barberis, Rohden (85' Crociata); Firenze; Budimir, Spinelli (70' Simy). All. Stroppa.



Padova (3-5-2): Merelli; Cappelletti, Capelli, Ceccaroni (82' Cisco); Broh, Della Rocca, Pulzetti (71' Belingheri), Salviato (80' Zambataro), Contessa; Capello, Bonazzoli. All. Bisoli.



Arbitro: Serra di Torino



Ammoniti: 30' Della Rocca (P), 35' Molina (C), 61' Capelli (P)



Espulsi: 77’ Della Rocca (P)