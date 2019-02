Crotone-Palermo 3-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 28' Rohden, 78' Mraz, 90'+2' Simy



Crotone (4-4-2): Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen, Sampirisi; Rohden (83' Zanellato), Barberis, Benali, Milic (89' Tripaldelli); Simy, Pettinari (45' Mraz). All. Stroppa.



Palermo (3-4-3): Pomini; Rajokovic, Bellusci, Szyminski (78' Trajkovski); Rispoli (86' Puscas), Jajalo, Haas (62' Murawski), Aleesami; Falletti, Moreo, Nestorovski. All. Stellone.



Arbitro: Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 55' Moreo (P), 69' Curado (C), 72' Szyminski (P), 90'+1' Aleesami (P)