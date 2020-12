: Due interventi nel primo tempo, grande anticipo su Karamoh e almeno altre due parate importanti decisivi nella seconda frazione. Decisivo.Si perde Kucka in occasione del gol, per il resto non sbaglia quasi nulla e gioca una partita discreta.Entra per sostituire l’ammonito Cuomo e dare più esperienza al reparta: gara ordinata e senza sbavature.: A volte troppo irruento ma la sua cattiveria è determinate in alcune occasioni, ha giocato poco ma si mostra giocatore affidabile.: Buona prestazione anche la sua, annulla Inglese nel primo tempo, fa un po’ più fatica con Cornelius ma concede poco.Nel primo tempo è ingenuo su una ripartenza del Crotone, perde tempo e si fa anticipare da Sepe. In generale soffre molto soprattutto in fase di appoggio.Onnipresente, si sta dimostrando arma in più del centrocampo pitagorico. Suo l’assist per il 2-0 di Messias ma oltre alla qualità offre anche tanta quantità.: Sbaglia diversi palloni, a volte sembra spaesato, manca sicuramente di concentrazione e non solo oggi. Peccato, perché potrebbe dare di più.: Solita prestazione di sostanza, meno propositivo del solito ma più lavoro sporco. In un modo o nell’altro il suo apporto c’è sempre.Su è giù senza fermarsi un attimo, ha fiato da vendere e sulla sua corsia è difficile avere la meglio. Non solo l’assist per il vantaggio di Messias ma tanti altri palloni messi in area.: Titolare a sorpresa ci si aspettava di più, certo ancora deve ritrovare il ritmo partita, troppo infortuni stanno condizionando la sua stagione.Non ci sono più aggettivi per descriverlo, due gol uno più bello dell’altro: nel primo si gira bene in area mandando in confusione la difesa ospite; il secondo è pura magia.Non sta attraversando un po’ periodo e per questo parte dalla panchina, da subentrato fa ancora più fatica perché probabilmente questa scelta ha sorpreso anche lui. Deve svegliarsi.ALL. Giovanni Stroppa 7: Con coraggio lascia Simy in panchina ad inizio partita, la scelta è giusto perchè il Crotone ha un gioco più vivace senza il nigeriano, ultimamente troppo impacciato. E' bravo a chiudere le manovre del Parma. La vince con intelligenza e anche un pò di fortuna, che non guasta mai.Può fare poco sul gol di Messias, poco dopo ad agire da libero anticipando Perreira in un azione di contropiede del Crotone.: Soffre Reca sulla sua corsia, in ritardo quando l’esterno pitagorico corre sulla fascia e serve a Messias la palla dell’1-0.: Il suo ingresso mette ordine in difesa e il Parma inizia a soffrire meno il gioco del Crotone.: C’è lui sia sul primo che sul secondo gol di Messias, l’attaccante brasiliano lo manda in tilt e non solo nelle occasioni citate. Migliora leggermente nel secondo tempo.Dal 38’st Valenti SV: Con Osorio si fa saltare da Messias in occasione del primo gol, poteva senza dubbio faredi più.: Blocca le offensive di Perreira, dal suo lato il Crotone non riesce a sfondare quando può prova anche a salire.: In ogni azione del Parma lui c’è sempre e raramente sbaglia un passaggio, prova anche un paio di conclusioni ma senza fortuna, paga la sconfitta della sua squadra.: Quando il Parma ha l’occasione di ripartire lui appare troppo lento e macchinoso, ha qualità ma non ritmo.: Pregevole il colpo di tacco con cui serve Karamoh nel primo tempo, a parte questo, però, si vede poco nel primo tempo ed esce all’intervallo.Con il suo ingresso il Parma cambia marcia, prima batte l’angolo che porta al gol di Kurtic, poi sfiora il pari con un colpo di testa e in più occasioni serve ai compagni bune palle per andare a rete.: Giornata poco movimentata la sua, raggiunge la sufficienza grazie solo al colpo di testa vincente che riaccende le speranze del Parma. Per il resto prova un paio di incursioni ma senza incidere: Cordaz gli dice non due volte nel primo tempo, partita mobile la sua, dialogo molto con i compagni ma fatica a farsi spazio.: A differenza del compagno prova più volte la conclusione, appena ha spazio calcia e mette in difficoltà Cordaz.: Tanto movimento per tutta la partita, nel primo tempo colpisce un palo, nel secondo tempo è Cordaz a negargli la gioia del gol con un grande anticipo. Da registrare anche un gol annullato.Senza Gervinho è difficile creare occasioni per la sua squadra, avrebbe potuto osare di più nella ripresa provando a schierare due punte di peso come Cornelius e Inglese ma si perde nella solita sostituzione.