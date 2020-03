Crotone-Pisa 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 90+4' Simy



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Curado; Molina, Benali, Barberis, Crociata (86' Jankovic), Mazzotta (61' Mustacchio); Armenteros (62' Messias), Simy. All. Stroppa.



Pisa (4-3-1-2): Gori; Meroni (64' Pisano), Caracciolo, Benedetti, Belli; Siega, Marin, Pinato (78' De Vitis); Soddimo; Vido (57' Lisi), Marconi. All. D'Angelo.

Arbitro: Prontera di Bologna



Ammoniti: 24’ Barberis (C), 26’ Siega (P), 35’ Meroni (P), 58’ Marrone (C), 77’ Soddimo (P), 82’ Benedetti (P), 90+3' Gori (P), 90+6' De Vitis (P)



Espulsi: 90+2' Belli (P)