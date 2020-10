Primo allenamento col Crotone per il 18enne centrocampista cileno Luis Rojas, che ha dichiarato alla tv ufficiale del club calabrese: "La mia prima emozione è di felicità, mi sono trovato molto bene con tutti ed ho avuto un’ottima accoglienza. Per me è una sfida giocare qui, è un obiettivo personale e spero di poter dar il meglio di me per il Crotone. Ho firmato un contratto di 4 anni, spero di stare qui a lungo e che possiamo raggiungere grandi traguardi e trionfi insieme e poter dare molta felicità alla nostra tifoseria".



"Le mie caratteristiche principali? I passaggi, soprattutto quelli filtranti, gli inserimenti in area, i gol e spero che tutto ciò lo dimostrerò sul campo. La differenza di allenamento tra Cile e Italia è nell'intensità, l’ho notato subito ma per essere il primo giorno mi son sentito molto bene. La città di Crotone ancora non ho potuto visitarla molto per le tempistiche, ma per il poco che ho visto mi è piaciuta molto, la gente è molto simpatica e l’ambiente molto gradevole".