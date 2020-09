Emmanuel Riviere ha giocato in quattro dei top-cinque campionati europei, ad eccezione della Bundesliga, trovando la rete in tre di questi: Ligue 1 (41 gol), Premier League (una rete) e ora anche Serie A, con la maglia del Crotone. Solamente in Liga, dove ha vestito la maglia dell'Osasuna per una stagione, è rimasto a secco.