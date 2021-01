L'Epifania sorride alla Roma, che espugna l'Ezio Scida di Crotone vincendo 3-1 e dà seguito alle vittorie contro Cagliari e Sampdoria.



Fonseca rinuncia per turnover a Veretout e Dzeko, ci pensano Villar e Mayoral a non farli rimpiangere: lancio col contagiri del primo per Mkhitaryan, tap-in vincente del secondo sul cross basso dell'armeno. Gara subito in discesa dunque per i giallorossi, che non si fanno mai impensierire dal e dilagano: Mayoral firma la prima doppietta in Serie A mettendosi stavolta in proprio, con un missile dalla lunga distanza; e poi lo stesso spagnolo si procura un rigore (netto intervento in ritardo di Golemic nel tentativo di anticiparlo sul primo palo) che va a trasformare un super Mkhitaryan.



Nel secondo tempo il copione non subisce variazioni sostanziali, anche se l'inserimento in corsa di Rivière per aggiungere peso all'attacco permette agli uomini di Stroppa di alzare leggermente il baricentro e di trovare il gol della bandiera con Golemic, di testa su cross da corner: seconda rete consecutiva per difensore serbo, dopo il rigore trasformato contro l'Inter domenica. Finisce 1-3 e mister Fonseca, con un pensiero a De Sanctis colpito dal grave incidente stradale e uno al connazionale Pinto contagiato dal Covid-19, a quota 33 si gode il ruolo da "terzo incomodo" nella lotta scudetto dietro alle milanesi (con l'Inter, prossima avversaria all'Olimpico, caduta con la Samp e ferma a 36, e Milan e Juve impegnate stasera a San Siro). Il Crotone, sempre ricco di belle idee ma carente in qualità, resta inchiodato a fondo classifica con soli 9 punti.