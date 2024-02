Crotone, salta la panchina di Zauli. Ecco chi può prenderne il posto

Aveva scongiurato l’esonero lo scorso 16 ottobre, anche in quel caso al termine di una prestazione contro il Taranto che non aveva soddisfatto il patron Vrenna, ma si era salvato grazie all’intervento dei suoi giocatori. Questa volta, dopo un 2-2 contro la squadra di Capuano che rappresenta il quarto pareggio consecutivo in campionato e che relega la formazione calabrese al settimo posto in classifica del girone C del campionato di Serie C (a -12 dalla vetta della classifica), il Crotone ha ufficializzato la separazione da Lamberto Zauli.



Il tecnico rossoblù, che aveva rilevato Franco Lerda il 19 febbraio 2023, aveva un contratto fino al prossimo 30 giugno e ha collezionato durante la sua esperienza 16 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte. Il Crotone è già partito alla ricerca di un nuovo allenatore per le ultime 11 giornate di campionato e gli eventuali play-off per un possibile ritorno in Serie B e, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Sky Sport, il profilo seguito con maggiore attenzione è quello di Silvio Baldini, la cui ultima esperienza è rappresentata dalle sole tre partite dirette alla guida del Perugia (dal 20 settembre al 19 ottobre 2023) nel campionato di Serie B dello scorso anno.