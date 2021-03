. L'ufficialità è arrivata nella serata di ieri, il tecnico ex Perugia ha firmato un contratto di soli 3 mesi con scadenza a giugno 2021.Serse Cosmi torna ad allenare in Serie A dopo quasi 9 anni, era il 2012 quando allenava il Siena. Non un'avventura da ricordare per il tecnico che fu esonerato alla 17a giornata, quando i toscani occupavano l'ultimo posto con 11 punti. Il punto più alto della carriera di Cosmi è sicuramente quello raggiunto con il Perugia, quando portò la squadra di Gaucci a giocarsi un posto Uefa grazie alla vittoria della Coppa Intertoto.L'allenatore si è detto "onorato della chiamata dei calabresi", ma la situazione non sarà sicuramente semplice. La salvezza, infatti, sembra una missione impossibile.. "Il Crotone non è spacciato. Ha qualità di gioco non inferiore alle altre. E' inferiore sotto l'aspetto caratteriale", con queste parole si è presentato ieri l'allenatore rossoblù che proverà, come detto, a lavorare sulla cattiveria mancata in queste 24 partite. L'ex Perugia esordirà già questa sera a Bergamo contro l'Atalanta, in un match sicuramente non alla portata dei Pitagorici.