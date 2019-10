Simy, attaccante del Crotone, parla dopo la vittoria sull'Entella, dedicata a Sergio Mascheroni, preparatore atletico dei rossoblù scomparso in settimana: "E' una settimana triste, dove abbiamo perso uno di noi, parlare di calcio è difficile. Abbiamo fatto quello che dovevamo perché siamo professionisti, e perché Sergio avrebbe voluto così: noi abbiamo sentito il suo supporto, ci aiutati anche da dove non possiamo vederlo. E con lui sarà così fino alla fine, andremo avanti anche per lui".