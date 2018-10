Al termine della gara tra Crotone e Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn il centravanti rossoblù Nkwankwo Simy: "Abbiamo cercato di vincere ma non ci siamo riusciti. Andiamo avanti a testa alta, l'importante è non perdere. Sappiamo bene che la B è un campionato difficile, ci teniamo ad andare il più avanti possibile. L'obiettivo è tornare in Serie A, credo che possiamo farcela".