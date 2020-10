Crotone – Spal 1-1 (4-5 dcr)



Marcatori: 4’sts Cigarini (C, rig.), 9’st Seck



Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo, Marrone, Golemic; Rispoli (34’st Molina), Eduardo, Petriccione (dal 26’st Cigarini), Vulic (Dal 1’st Crociata), Reca (dal 1’st Perreira); Siligardi, Simy (Dal 1’st Messias. All. Stroppa

Spal (3-5-2): Thiam; Spaltro, Okoli, Ranieri; Serinicola, Missiroli, Esposito, Murgia (dal 44’st Viviani dal 9’pts Zanchetta), Tunjov (Dal 1’st Sala); Brignoli (dal 33’st Seck), Moro (dal 33’st Esposito Se). All. Marino

Ammoniti: Okoli, Esposito Sa.;