Crotone-Spezia 0-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 12' De Francesco, 78', 89' Pierini



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Vaisanen, Sampirisi; Martella (46' Firenze), Molina, Barberis (73' Stoian), Zanellato, Valietti; Simy (64' Nalini), Budimir. All. Oddo.



Spezia (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Capradossi, Crivello; Bartolomei, Ricci, De Francesco (73' Mora); Vignali, Gyasi (89' Gudjohnsen), Bidaoui (58' Pierini). All. Marino.



Arbitro: Marini di Roma



Ammoniti: 57' Vignali (S), 63' Crivello (S), 70' Molina (C), 81' Golemic (C)