Crotone - Spezia 4-1, le pagelle di CMCrotone:Nel primo tempo è bravo a chiudere la porta a Piccoli salvando la squadra dal possibile 1-2. Non ha colpe sul gol: Più passa il tempo e più diventa padrone della difesa, non sbaglia praticamente nulla. Peccato per il giallo che gli costa la squalifica per il prossimo turno.venti minuti scarsi per lui in cui riesce a difendere con ordine senza andare mai in affanno. Stroppa ha tanta fiducia nel giovane prodotto del vivaio.: Qualche sbavatura nel primo tempo, nella ripresa non sbaglia praticamente nulla se non una piccola distrazione su Estevez sventata da CordazIl migliore del reparto arretrato, sempre in anticipo e mai un errore: peccato sia solo in prestito.Primo tempo un po’ in ombra, poi gioca una grande mezz’ora nel secondo tempo con tante incursioni offensive: serve a Eduardo la palla del 3-1 ed è suo anche l’assist del gol annullato a MessiasMezzala con compiti da regista, svolge bene entrambe le fasi e si rende protagonista di due assist vincenti: prima Messias, poi Reca. Provedel gli nega la gioia del gol.Prestazione positiva e non solo per il gol, a centrocampo vince tutti gli scontri e non perde mai un pallone.: A sorpresa parte dalla panchina, solo pochi minuti per lui.: Erroraccio da scuola calcio nel primo tempo che costa il pari di Farias, man mano però si riprende e non sbaglia più nulla.finalmente si rivede in campo, un’arma in più per StroppaSolita grande partita sulla corsia sinistra, tanta corsa e tanti palloni giocati. Il tutto condito da un gol in cui mostra ottime qualità tecniche e freddezza.Due gol più uno annullato. Manda spesso a tappeto la difesa dello Spezia: giocatore di una tecnica superiore, peccato sia arrivato così tardi in Serie A. Ha numeri da Top Player.: Non una grande partita la sua, sbaglia tanto in fase di possesso ma riesce comunque a mettere il suo zampino con l’assist finale per Messias.Sovrasta lo Spezia e lo avevamo detto più volte, contro le squadre di pari livello il Crotone farà la differenza. Manda in campo una linea mediana a sorpresa e stupisce anche in questo. PerfettoSpezia:Incolpevole sui gol, per il resto è chiamato in causa con tiri non particolarmente insidiosi, a parte la conclusione di Molina in cui si stende bene e devia in angolo.Troppo timide in fase difensiva, prova in un paio di occasione a far ripartire la squadra ma è chiaro che il giallo preso ad inizio partita lo ha condizionato.Non riesce a fare meglio del compagno, entra nel momento migliore del Crotone e soffre tanto le numerose offensive rossoblù.: Quello che sbaglia meno in fase difensiva, controlla bene Simy e riesce sempre ad anticiparlo. Non riesce però ad evitare il peggio alla sua squadra.: Troppi i suoi errori, si addormenta spesso con la palla tra i piedi creando pericoli per la sua squadra. Bello l’intervento in scivolata su Perreira ma non basta per salvare la sua prova.: Soffre tanto Messias, non riesce mai a fermalo e subisce spesso anche le incursioni di Molina. Giornata no anche la sua.Poco tempo a disposizione per l’ex di turno.Discreto primo tempo con qualche spunto interessante. Nel secondo tempo sparisce e ricompare a dieci dal termine quando ha sui piedi la palla per riaprire il match: tiro debole e centrale.Uomo di qualità in mezzo campo, è l’ultimo ad arrendersi ma da solo non riesce a contenere la mole di gioco imposta dal Crotone nel secondo tempo.Non al meglio della condizione, soffre tanto in mezzo al campo non riuscendo praticamente ad entrare in partita. Esce ad inizio ripresa.Dal 13’stUna conclusione a lato e un cartellino giallo, questa in sintesi la sua partita.5.5: Tanto movimento nel primo tempo, freddo sull’errore di Zanellato che gli concede un assist perfetto che lui non sbaglia.Dal 37’stSV: Poco minuti.: Nel primo tempo ha l’occasione per portare avanti i suoi, ma Cordaz gli chiude bene lo specchio. Sparisce nella ripresa.: Nel primo tempo mette spesso in difficoltà la retroguardia crotonese mettendo in mezzo più di qualche pallone. Non pervenuto nei primi minuti della ripresa.Dal 13’st: Entra in una fase dove la squadra non riesce mai ad offendere, lui dal canto suo neanche ci prova e si adatta al momento della partita.Perde una gara importante, rischia schierando Pobega dall’inizio ma sbaglia perché il giovane non si mostra in condizione. Tatticamente Stroppa lo ha battuto.