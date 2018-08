Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, parla in conferenza stampa prima del match di Coppa Italia contro il Livorno: "Non ci sono altri pensieri se non quello di andare a Livorno per andare a giocare per passare il turno. Non ci sono distrazioni per quello che riguarda lo spogliatoio e il nostro percorso. Troppi sono i pensieri di costruire la squadra ed essere pronti all'inizio del campionato. Vediamo quello che succederà lunedì, se finalmente ci saranno i calendari avremo le date per iniziare il campionato ed è quello che ho in testa io da quando abbiamo iniziato la stagione. Non vediamo l'ora di scendere in campo, il nostro pensiero è incominciare a fare le partite, quelle vere".