Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari. "Eravamo padroni del campo, nell'episodio del gol potevamo fare meglio mi dispiace perché non avevamo concesso niente e creando molto. Siamo stati poco bravi ed a volte sfortunati come sul palo di Ounas, per il resto è una squadra che ha fatto una prestazione importante peccato perché potevamo agguantare quelle davanti e la sensazione di essere vivi. Una rincorsa ancora più difficile".