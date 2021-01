Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato così dopo la sconfitta interna contro la Roma: “Siamo stati poco bravi nella prima frazione di gara, abbiamo giocato con timore. Avevamo la possibilità di fare molto meglio di quanto fatto, la Roma ha fatto 3 tiri e ha fatto 3 gol. La squadra ha risposto con equilibrio nella ripresa, è riuscita ad accorciare il risultato e peccato per quelle 3-4 occasioni dove potevamo riaprire la partita, sarebbe stato un finale di partita arrembante”.



GOL SUBITI - “Dobbiamo assolutamente subire di meno, bisogna lavorare molto meglio. Secondo me non sbagliamo l’approccio, bisogna migliorare la qualità dalla metà campo in su, con la Roma e contro l’Inter abbiamo preso gol evitabili”.



MERCATO - “Abbiamo la volontà di migliorare la squadra”.