Alla vigilia della gara contro il Cagliari, l'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato così in conferenza stampa: "L'isolamento l'abbiamo vissuto serenamente, ci siamo allenati e ne abbiamo approfittato per conoscerci tutti meglio e fare gruppo. Ora dobbiamo dare continuità alla buona prestazione con la Juve, servono punti. L'orario delle 12.30 non cambierà di molto i nostri programmi. Benali e Riviere sono a disposizione ma devo ancora decidere se farli giocare dall'inizio; non ho una formazione tipo, di volta in volta schiererò il miglior undici possibile".