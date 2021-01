Il tecnico delGiovanni, ha presentato la gara di domani contro la Roma:“Diciamo che affrontiamo anche una delle squadre più in forma, partita di livello assoluto e che cercheremo di affrontare al meglio come sempre”.“Nessuno dei due”.“Sappiamo che la Roma ha qualità, la capacità di lavorare a tutto campo, in più rispetto alle altre squadre porta tanti uomini nella metà campo avversaria nelle ripartenze, ha dominio del campo, palleggia bene e sa andare in contropiede, bisogna fare i complimenti a Fonseca per questo cambio che ha saputo operare da quando è arrivato”.“Qualcosa si, mettiamo dentro qualcuno più fresco, abbiamo speso tanto con l'Inter e in diversi sono stanchi. Sarà una partita dispendiosa e agonistica, sono cose di cui bisogna tenere conto”.“Ci ho parlato, mi dispiace che è arrivato in ritardo ed ha avuto problemi, ha dovuto iniziare da zero. Sto cercando di metterlo dentro a gara in corso per dargli minutaggio, è una risorsa assoluta, ma bisogna avere ancora un po' di pazienza”.“È una partita che ci serve per fare esperienza, ne dobbiamo fare tesoro; abbiamo preso gol con una facilità disarmante, dobbiamo avere in testa atteggiamento difensivo diverso, abbiamo lavorato a livello individuale male, forse condizionati dagli attaccanti dell'Inter che ci hanno fatto perdere la concentrazione in alcuni occasioni”.“La squadra con l'Inter ha dimostrato di meritare e nel primo tempo avremmo potuto chiudere con un risultato diverso, allo stesso tempo però si è visto cosa è accaduto nel secondo tempo che se siamo deconcentrati e poco attenti. Con la Roma dovremo avere l'atteggiamento giusto, sappiamo che con una vittoria possiamo saltare posizioni in classifica”.“Vediamo, qualche considerazione la farò, domenica ci aspetta un'altra partita impegnativa e dispendiosa sotto ogni punto di vista. Vediamo di gestire le forze nelle prossime due gare”.