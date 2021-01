Il tecnico del, Giovanniha parlato in conferenza alla vigilia del match di San Siro contro l'Inter:“Non ho dubbi, i ragazzi si sono allenati bene e siamo in grado di fare una buona partita. Contro però avremo una squadra che non viene da turni infrasettimanali, che ha avuto dieci giorni per preparare la partita con il Crotone e quindi sarà ancora più impegnativa”“Non abbiamo alternative: dobbiamo fare la gara perfetta. I valori tecnici ovviamente sono diversi, ma cercheremo di fare la nostra gara al meglio evitando di concedere errori gratuiti. Avremo di fronte forse la squadra più completa del campionato”.“No. Inoltre per Benali è questione di giorni e poi rientrerà in gruppo”.“Direi tutti, studiandola ti accorgi che l’Inter è ancora più forte rispetto a quando la vedi in tv in maniera spensierata”.“Vedremo di volta in volta come sempre. Scenderà in campo la formazione migliore, sperando anche in qualcosa di positivo nei cambi. Abbiamo qualche dubbio visto che la gente recuperata ci dà maggiori possibilità di scelta, anche durante la partita stessa. Possiamo cambiare o stravolgere a gara in corso”.“Per il mercato bisogna parlare con la società, io sono concentrato solo sulla squadra in questo momento. Dal nuovo anno mi aspetto innanzitutto che i ragazzi stiano bene, non abbiamo avuto nella prima di stagione diversi calciatori contemporaneamente e questo una squadra come la nostra non può permettermelo”.