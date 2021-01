Alla vigilia della sfida contro il Genoa, l'allenatore del Crotone Stroppa ha parlato così al sito ufficiale del club:



MESSIAS - “Sta bene, ieri e oggi si è allenato con la squadra dopo aver lavorato a parte in settimana. Ora è a pieno regime".



DI CARMINE - “Dall’inizio? Ci sto pensando, sta molto bene fisicamente. È un’opportunità”.



CHI RECUPERA - “Luperto e Riviere sono a disposizione. A parte Cuomo, Molina e Cigarini sono tutti presenti. Cigarini si allena a parte, non vogliamo correre rischi”.



BENALI - “Dal 1’? È a disposizione come gli altri recuperati”.



DIFESA - "Tante rotazioni? Quasi tutti tranne Djidji hanno giocato le stesse partite. Si equivalgono, ho dei riferimenti, decido in base anche alle caratteristiche degli avversari”.



MERCATO - “Non metto in dubbio lo sforzo fatto dalla società, anzi. Stiamo lavorando assieme per colmare i vuoti. Stiamo facendo tutti il possibile”.