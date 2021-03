: Sempre attento, si mette in evidenza su Ansaldi nel primo tempo e Gojak nel finale. Il suo zampino non manca mai.: Si perde Mandragora nell’azione dell’1-1, poi si riprende bene e non sbaglia più nulla.Ordinato e sempre preciso in difesa, sale spesso sui calci piazzati e va vicinissimo al 3-1 con un colpo di testa che si stampa sul palo.: Annichilisce Zaza nel primo e Sanabria nel secondo, sempre attento e segue alla lettera le indicazioni di Cosmi.: Perde la palla che porta al pareggio di Mandragora, anche se subisce fallo, per il resto buona la prova sulla corsia di destra.: Solito inesauribile motorino, quantità e qualità, prova anche ad andare a rete senza fortunaPartita dai due volti, anonimo nel primo tempo e decisivo nella ripresa: dal suo tiro (palo) arriva il gol di Simy per il 2-1.Partenza sprint sulla corsia di sinistra, man mano cala ma poi arriva il gran gol che vale il 3-1 con un bolide da fuori area e anche la sua prestazione, di conseguenza, merita un voto migliore: Nel primo tempo “chiuso” nel ruolo di mezz’ala, nella ripresa avanza il suo raggio d’azione e iniziano i problema per la difesa granata.: Che giocatore straordinario, con Messias da tanto spettacolo, fornisce l'assist per il gol di Reca e poi trova il gran gol nel finale.Troppe molle, scoordinato, non è da A: le critiche gli scivolano addosso, lui risponde sempre presente, mette a segno una doppietta e arriva in doppia cifra.Poco più di quindici minuti, tiene bene palla e aiuta la squadra a mantenere il vantaggio: Ecco l’impronta di Cosmi, la squadra tira fuori carattere e grinta e non si perde d’animo quando subisce il pari. E’ questo che è mancato fino ad ora.Bravo su Messias nel primo tempo, compie un altro paio di interventi buoni ma subisce comunque quattro gol di cui almeno due non irresistibili.: Anche se il reparto subisce quattro gol, lui si salva: è quello che sbaglia meno e prova più volte a spronare i compagni.Nel primo fallisce clamorosamente la palla dell’1-1, in difesa concede troppo alle offensive del Crotone.: Ci prova nel primo tempo su punizione, poi sparisce e sbaglia tanto dietro.: Arriva spesso al cross nel primo tempo, dai suoi piedi partono molte occasione come il cross che porta al gol di Mandragora.Mezz’ora senza rendersi mai pericoloso, il suo ingresso non migliora l’assetto offensivo.: Solita gara di quantità e grinta, sbaglia però qualche pallone di troppo: Avvia e conclude l’azione che porta all’1-1, anche se con un evidente fallo su Pereira non ravvisato. A centrocampo fa fatica e imposta poco.: Benino il primo tempo, male il secondo. A scampoli mostra le sue doti tecniche ma non basta.: Appena entrato va vicinissimo al 2-2, crea più volte apprensione alla difesa avversaria e nel finale colpisce una traversa: nettamente meglio del compagno.Regala il rigore al Crotone, si riscatta con due assist e tanto altro gioco in fase offensiva.: In ombra nel primo tempo, in avvio di riprese colpisce una clamorosa traversa e infastidisce più volte la difesa pitagorica.Tocca solo due palloni in tutta la partita, mai pericoloso.Non si vede per venti minuti, poi con una magia inventa il gol del 3-2 che riaccende la partita: Crotone lo ama, solo buoni ricordi per lui. Il suo Torino manca di incisività e cattiveria.