Crotone-Trapani 3-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 48' Messias, 78' Mazzotta, 83' Simy rig.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo (86' Bellodi); Molina, Crociata, Barberis, Gomelt (74' Mazzotta), Mustacchio; Messias (85' Ruggiero), Simy. All. Stroppa.



Trapani (4-3-1-2): Carnesecchi; Candela, Fornasier, Pagliarulo, Grillo; Luperini, Corapi (74' Scaglia), Moscati; Colpani (63' Aloi); Evacuo (56' Biabiany), Pettinari. All. Castori.



Arbitro: Maggioni di Lecco



Ammoniti: 32’ Fornasier (T), 34’ Simy (C), 41’ Messias (C), 81’ Pagliarulo (T)