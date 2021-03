Ora è ufficiale, Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone. Lo annuncia il club calabrese, che in mattinata aveva comunicato l'esonero di Giovanni Stroppa.



LA NOTA - "Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Serse Cosmi la guida tecnica della Prima squadra. Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021. Nato a Perugia il 5 maggio 1958, la carriera da allenatore di Cosmi inizia in serie D, prima nel Pontevecchio e poi all’Arezzo, dove in 3 anni ottiene 2 promozioni portando i toscani in C1. Nel 2000 arriva la chiamata del Perugia in Serie A e nel 2003 conduce la squadra alla vittoria della Coppa Intertoto e alla qualificazione alla Coppa UEFA. Successivamente guiderà il Genoa – con il quale otterrà la promozione in A – e poi Udinese, Brescia, Livorno, Palermo, Lecce, Siena, Pescara, Trapani, Ascoli, Venezia e di nuovo Perugia nella stagione 2019-20. In totale il nuovo condottiero rossoblù può vantare oltre 700 panchine da professionista, ben 230 in A. Caratterialmente forte, è conosciuto come gran motivatore, dotato di istinto, impulso e temperamento.

Insieme al tecnico umbro approdano in rossoblù il suo vice Michele Tardioli, il preparatore atletico Manuel De Maria e il match analyst Salvatore Pollino. Al mister ed al suo staff il più caloroso benvenuto e un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la famiglia rossoblù! La presentazione è in programma per domani, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 12:30 e si svolgerà con la modalità della videoconferenza".