Fctv, Dragus: “Sono molto felice di essere qui” — FC Crotone (@FcCrotoneOff) September 15, 2020

Come si legge sul sito ufficiale, il Football Clubcomunica di aver acquisito dallo Standard Liegi, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Denis è nato a Bucarest (Romania) il 6 luglio 1999 e ha fatto l’esordio tra i professionisti a soli 16 anni con il Viitorul Constanța squadra con la quale ha vinto Coppa e Supercoppa di Romania. Nella passata stagione l’esperienza allo Standard Liegi e vanta anche 2 presenze con la sua Nazionale con esordio datato 10 settembre 2018, a 19 anni, contro la Serbia. Attaccante di prospettiva e dal talento cristallino, la scorsa estate è stato indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti.“Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di fare la mia prima apparizione con questo Club. Sono fiero di essere stato nominato per questo premio, e spero di avere la possibilità di dimostrare il mio lavoro con il Crotone. Penso che il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio sia quello di giocare nei massimi campionati e la Serie A italiana è il miglior campionato del Mondo”.