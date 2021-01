Di seguito il report del Crotone:



Il Crotone ha cominciato oggi la settimana lavorativa che porta alla sfida casalinga di domenica (ore 15 ) contro il Benevento. Il gruppo si è ritrovato questo pomeriggio al centro sportivo e, dopo l’attivazione, ha osservato il seguente menu: lavoro atletico, tecnico e una partitella a metà campo.



Molina è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura composta del trochite omerale sinistro. Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo prima di riprendere l’attività e starà fuori per circa un mese. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico rossoblù.



Domani si torna in campo, questa volta per una doppia seduta, sempre all’Antico Borgo.